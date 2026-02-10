Aulla, celebrato il Giorno del Ricordo

Questa mattina la città di Aulla ha celebrato il Giorno del Ricordo, la solennità civile nazionale istituita “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, come si legge nella legge istitutiva del 2004.

La commemorazione ha avuto inizio alle ore 11:00 presso Largo delle Foibe, dove l’amministrazione comunale ha proceduto alla deposizione di una corona d’alloro. Le autorità e la cittadinanza si sono riunite per un momento di raccoglimento accompagnato dalle parole di don Stefano Coveri. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Aulla Valettini, il vicesindaco Cipriani, i consiglieri comunali Tortoriello, Andellini, Caponi, le autorità militari, rappresentate dai comandanti locali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, l’Anpi intercomunale con il presidente Carnesecca, l’Anmig con il presidente Chiappini, Avis, con la presidente Pietrini.

Alla mattinata hanno altresì partecipato alcune classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Dante Alighieri” e la classe 4A del Liceo Classico “Leopardi” di Aulla.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com