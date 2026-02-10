Calcio/ Genoa, Tommasi a Open Var: “Cornet non fa fallo su Vergara”

Al centro del confronto tra rossoblu e Napoli, disputato allo stadio Ferraris, finisce un episodio avvenuto nei minuti finali che ha acceso il dibattito arbitrale. A fare chiarezza è Dino Tommasi, componente della Can ed ex arbitro, intervenuto a Open Var per analizzare le decisioni assunte sul terreno di gioco e al monitor.

Tommasi entra nel merito del contatto tra Cornet e Vergara, spiegando che non si tratta di un’infrazione. “Nessun fallo di Cornet su Vergara, il giocatore del Genoa compie un movimento accidentale”, ha dichiarato, sottolineando come la dinamica dell’azione non presenti gli elementi per una sanzione.

