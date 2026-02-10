Campo Pieroni, affidati i lavori di manutenzione per l’omologazione al rugby

Intervento di manutenzione straordinaria al campo sportivo Pieroni, di proprietà comunale e attualmente in gestione alla società Attiva Sportutility. Il Comune della Spezia ha affidato i lavori necessari all’omologazione del terreno da gioco del quartiere della Pieve per l’attività rugbistica.

Le opere riguarderanno il manto in erba sintetica e il sottofondo. In particolare è prevista l’apertura controllata della superficie per consentire l’accesso agli strati sottostanti, il taglio del materassino prestazionale e della guaina impermeabilizzante, il livellamento del fondo con materiale inerte e la successiva chiusura delle parti mediante apposite bandelle e collanti. Sono inoltre programmati interventi sulle giunzioni dei teli di erba sintetica, con il ripristino delle scollature fino a un massimo di 300 metri lineari, la sostituzione di porzioni deteriorate per una superficie stimata tra i 60 e i 70 metri quadrati e il controllo delle aree maggiormente soggette all’usura. Completano l’intervento la decompattazione della superficie, la spazzolatura del manto e la ricarica dell’intaso in granulo di gomma marrone, secondo le indicazioni tecniche fornite da Sportlab.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com