Il 1° marzo al Civico la terza edizione del Gran Galà della Danza

Giunge alla sua terza edizione – in programma domenica 1° marzo alle 21.000 – il Gran Galà della Danza, appuntamento che porta sul palcoscenico del Teatro Civico della Spezia alcune tra le più prestigiose stelle della danza internazionale. Prodotto da Ad Eventi in collaborazione con il Civico, il Galà, sotto la direzione artistica di Damiano Artale, riunisce danzatori e primi ballerini provenienti da importanti istituzioni coreutiche come il Teatro alla Scala, l’Opera di Vienna e Aterballetto.

Il programma della serata spazierà dal grande repertorio classico alla danza contemporanea, includendo anche nuove creazioni presentate in prima mondiale.

Protagonisti della serata saranno Virna Toppi, Letizia Masini, Caterina Bianchi, Nicola Del Freo, Gioacchino Starace, Davide Dato, Alessandro Frola, Estelle Bovay, Arianna Kob, Martina Forioso e Damiano Artale.

Biglietti disponibili su Ticketone e Vivaticket.

