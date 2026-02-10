Metropolitana, in bilico il prolungamento per Rivarolo: nuove accuse di Salis al ministero

Genova. Anche il prolungamento della metropolitana sulla tratta Canepari-Rivarolo finisce in bilico per mancanza di fondi. A lanciare l’allarme è stata la sindaca Silvia Salis, che rispondendo a un’interrogazione di Marco Mesmaeker (M5s) ha fatto il punto sulle opere “definanziate” dal Governo, “cioè quelle che eravamo disponibili a realizzare”.

“Il progetto – ha spiegato la sindaca in sala rossa – è in conferenza dei servizi, che si dovrebbe concludere in primavera. La realizzazione della nuova tratta entra in conflitto con l’ultimo miglio del Terzo Valico in Valpolcevera. Nel 2021, con un’intesa tra ministero dei Trasporti, Rfi e Comune di Genova, c’era disponibilità di un finanziamento di 50 milioni per far convivere le due infrastrutture. Il 9 gennaio il ministero ha comunicato la cessazione dello steering committee perché non ha trovato i fondi. Il rischio è che avremo il via libera per la prosecuzione della metropolitana, ma non avremo lo spazio per realizzarla“.

