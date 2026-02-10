Recco: procedono secondo programma i lavori alla rete idrica

Dallo staff del sindaco di Recco, Carlo Gandolfo

Proseguono regolarmente i lavori di ammodernamento della rete idrica programmati da Ireti nelle aree interessate dall’intervento. Le operazioni stanno avanzando e l’azienda prevede di poter ripristinare l’erogazione dell’acqua entro la giornata. “Ireti confida di poter ridare l’acqua entro la giornata – chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo -.Alcune zone sono rimaste comunque servite nel corso della mattinata, per via della presenza del serbatoio di compensa che ha garantito la fornitura dell’acqua per caduta. È quindi possibile che trascorrano alcune ore prima che l’interruzione si manifesti. Invitiamo comunque i cittadini a prestare grande attenzione, perché l’erogazione dell’acqua potrebbe interrompersi in qualsiasi momento, a esaurimento delle scorte del serbatoio”.

» leggi tutto su www.levantenews.it