Sanità, lavoratori in presidio a De Ferrari: “Nuovi orari impossibili da rispettare senza assunzioni”

Genova. Lavoratori della sanità in presidio, prima davanti alla sede dell’ex Asl 3 in via Bertani, poi in piazza De Ferrari davanti al palazzo della Regione. È la mobilitazione lanciata dal sindacato autonomo Fials contro la riorganizzazione di orari e turni legati all’attivazione delle case di comunità. Due delegati sono stati ricevuti dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò.

“Dalla metà di gennaio – riferisce la Fials – chiediamo alla direzione generale di Atsl e alla direzione di Area 3 Genova di convocarci per discutere le questioni che stiamo segnalando, a partire dagli orari e dai turni delle case di comunità, delle cure domiciliari, delle vaccinazioni, dei Pua e dei Cupm. Nessuna risposta. Ma in compenso ci dicono e ci scrivono che la direzione intende solo applicare la legge, e nei distretti di Genova vengono convocati i lavoratori sui nuovi orari. Esiste forse una legge che vale solo a Genova? Le Case di comunità e i servizi di tutta la restante Liguria non sono coinvolte? Atsl è un’unica azienda come vantano in Regione oppure no? Basta saperlo”.

