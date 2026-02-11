Alex Laghezza debutta nel Campionato Prototipi: “Una sfida importante, sarà un anno intenso”

Alex Laghezza, giovane pilota spezzino classe 2009, è pronto a fare il suo debutto nel Campionato Italiano Sport Prototipi 2026, dopo essere stato selezionato attraverso lo Steering Wheel Award promosso da Wolf Racing Cars e inserito nel programma di sviluppo della Wolf Academy. Alto 175 centimetri per 61 chili, eredita la passione per il motorsport dal padre Alessandro e inizia l’attività kartistica alla fine del 2021, all’età di 12 anni. Fin dall’esordio mostra determinazione e talento, conquistando nel 2022 il Campionato TER (Toscana–Emilia Romagna) nella categoria TAG Junior. Da quel momento intraprende un percorso di crescita costante, partecipando a competizioni di rilievo nazionale e internazionale.

La stagione 2025 rappresenta un punto di svolta: due vittorie assolute, tre terzi posti, 5° posto nella Rok Cup Italia, 7° posto nel Mondiale Rok, 10° posto nel prestigioso Trofeo Margutti e l’ingresso nei Top 10 della Superfinal Rok Cup 2025, risultati che lo confermano tra i giovani piloti più competitivi del panorama kartistico. Nel novembre scorso Alex prende parte allo Steering Wheel Award, il contest internazionale ideato da Wolf Racing Cars, distinguendosi per approccio professionale, capacità di adattamento e lettura tecnica della vettura, elementi che gli consentono di chiudere l’esperienza tra i primi 10 finalisti. Un risultato che porta alla sua selezione ufficiale e all’ingresso nella Wolf Academy, il programma formativo pensato per accompagnare i giovani piloti verso il mondo dei prototipi e delle competizioni maggiori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com