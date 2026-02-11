Ancora una spaccata in centro, bar in piazza Dante preso di mira dai ladri

Genova. Ancora una spaccata in un locale del centro dopo quella in via Ceccardi, nella profumeria Sbraccia, e quella del vicino negozio di sigarette elettroniche. Mercoledì mattina i titolari della Nuova Bottega del Caffè, all’apertura, hanno trovato una delle vetrine distrutte e gli interni nel caos.

Dell’accaduto è stata informata la polizia, che sta cercando di capire se questo episodio sia in qualche modo collegato a quelli avvenuti nei giorni scorsi: “Non sappiamo ancora con esattezza quanto sia stato sottratto – spiega il titolare del bar – ma questa zona, nonostante la vicinanza con la Regione Liguria, dopo le 19 di sera è abbandonata a se stessa. Non ci stupisce che sia accaduto anche a noi, visti i precedenti episodi”.

» leggi tutto su www.genova24.it