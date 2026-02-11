Bellemo: “Rammarico per non aver vinto, ora testa al Frosinone”

“Sono contento perché mi sento bene, ma mi dispiace perché ho avuto difficoltà fisiche per un virus e oggi la mia tenuta non era delle migliori. Sono abbastanza soddisfatto di come ho tenuto il campo ma non lo sono per il risultato: volevo, e volevamo, la vittoria. Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti”. Alessandro Bellemo commenta così il suo esordio in maglia Spezia, una discreta prestazione nel pareggio con il Bari che serve a poco alle aquile.

“Da domani dobbiamo guardare subito cosa migliorare, ovvero tante cose”, prosegue il centrocampista. “Oggi ci sono state cose positive, abbiamo creato molto a Bari. In Serie B non sempre capita, per questo quando lo fai devi sfruttare le occasioni. C’è rammarico, rabbia, che dobbiamo trasformare in rabbia positiva per domenica. Ora dobbiamo compattarci, ripartire dalle cose positive e da ciò che abbiamo creato per ripeterlo domenica. Dobbiamo anche lavorare sugli errori”, conclude.

