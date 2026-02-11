Chiavari presente alla BIT di Milano: valorizzazione e visibilità del territorio

Anche Chiavari è presente alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, una delle più importanti fiere del turismo a livello nazionale e internazionale, all’interno dello stand di Regione Liguria, con l’obiettivo di promuovere la città e le sue eccellenze. La partecipazione, realizzata anche grazie alla collaborazione dell’Associazione Albergatori di Chiavari, rappresenta un momento strategico per valorizzare l’offerta del territorio.

La BIT è una vetrina importante per raccontare Chiavari come destinazione capace di unire mare, cultura, tradizioni ed enogastronomia, mettendo in evidenza la qualità dell’accoglienza locale. Un’occasione concreta per sviluppare contatti con operatori e buyer, creare nuove opportunità e rafforzare la visibilità di una città che conta circa 600 strutture ricettive e 200 tra bar e ristoranti.

