Frontale in Via Provinciale: tre persone in ospedale

Due auto distrutte e tre feriti. È il bilancio dello scontro frontale avvenuto in serata, poco prima delle 19, in Via Provinciale all’altezza del mobilificio Masella. Nello scontro sono rimaste coinvolte in totale cinque donne, tre sono state portate in ospedale in codice giallo mentre altre due hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, della Spezia, la Croce rossa di Follo e l’automedica Delta 1 del 118. Sulla dinamica procedono le forze dell’ordine.

Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso e rimozione mezzi. Le auto rimaste coinvolte hanno subito danni ingenti.

Due auto distrutte e tre feriti. È il bilancio dello scontro frontale avvenuto in serata, poco prima delle 19, in Via Provinciale all’altezza del mobilificio Masella. Nello scontro sono rimaste coinvolte in totale cinque donne, tre sono state portate in ospedale in codice giallo mentre altre due hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, quella della Spezia, la Croce rossa di Follo e l’automedica Delta 1 del 118. Sulla dinamica procedono le forze dell’ordine. Il traffico ha subito disagi e rallentamenti per tutta la durata degli interventi di soccorso e rimozione mezzi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com