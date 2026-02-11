Il mare rinforza dalla serata, tra giovedì e venerdì attesa una forte mareggiata

A partire dalla serata di oggi è atteso un graduale rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Lo rende noto Arpal che ha emanato un avviso per mareggiata intensa che colpirà anche la riviera spezzina nelle prossime ore. Sul ponente i venti soffieranno da sud/sud-ovest con raffiche di 40-50 km/h. Nel corso della notte l’intensità aumenterà ulteriormente sul ponente, con venti forti ancora di libeccio, raffiche fino a 50-60 km/h e moto ondoso con mareggiate per onda da sud-ovest e periodo di 8-9 secondi.

Giovedì 12 febbraio, il moto ondoso aumenterà ancora. Sono previste mareggiate anche intense su tutte le coste per onda da sud/sud-ovest, con periodo – ossia l’intervallo fra un’onda e l’altra – fino a 9-11 secondi. Il moto ondoso tenderà a diminuire dalla giornata di venerdì 13 febbraio. Nelle prime ore del mattino sono ancora previste mareggiate intense sulle coste del levante e mareggiate sul centro-ponente, per onda lunga da sud-ovest con periodo fino a 9 secondi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com