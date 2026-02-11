Narrativa e fotografia, doppio appuntamento culturale a Santo Stefano

Il Comune di Santo Stefano di Magra propone due appuntamenti culturali in programma nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, dedicati rispettivamente alla narrativa contemporanea e alla fotografia d’autore. Il primo incontro si terrà giovedì 12 febbraio alle 17.30, presso la Biblioteca Civica “Cesare Arzelà” (Via Cesare Arzelà, 5), con la presentazione del nuovo romanzo di Deborah Somma, “Oltre le Nuvole – Una Farfalla Bianca”. L’autrice accompagnerà il pubblico alla scoperta di un racconto intenso e coinvolgente che attraversa emozioni, fragilità e rinascita. Il sottotitolo “L’Amore in un Battito d’Ali” richiama il cuore tematico dell’opera, in cui sentimenti e trasformazione si intrecciano in una narrazione delicata e suggestiva.

Il giorno successivo, venerdì 13 febbraio alle 17, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale (piazza Matteotti), sarà presentato il libro fotografico “Ritratti & Aneddoti” del fotografo Claudio Barontini, tra i più apprezzati interpreti italiani del ritratto contemporaneo. Attraverso immagini e racconti, il volume offre uno sguardo intimo e autentico sulle personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’arte immortalate dall’autore nel corso della sua carriera. Durante l’incontro, Claudio Barontini dialogherà con Roberto Aluisini, guidando il pubblico in un percorso tra fotografie, esperienze professionali e aneddoti legati agli scatti raccolti nel libro. Entrambe le iniziative sono promosse dal Comune e rappresentano un’importante occasione di incontro e condivisione culturale per la comunità. Gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni: Biblioteca Comunale Tel. 0187 697141.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com