Pallanuoto F/ Il Rapallo annienta il Bogliasco (24 – 7)

Il divario tecnico e fisico con la prima della classe, unito alla necessità di ritrovare i meccanismi di gioco dopo la lunga sosta, hanno indirizzato la gara sin dai primi parziali. Il Bogliasco ha così sfruttato l’impegno per testare la condizione atletica e riprendere confidenza con il ritmo partita, ruotando l’intera rosa e cercando soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni. Di Erica Hardy, autrice di 4 gol, Eleonora Bianco, Giulia Bozzo e Benedetta Bo le reti biancazzurre, mentre Valeria Uccella ha respinto un rigore nel terzo tempo.
Il punteggio finale pesante, che fotografa la forza delle padrone di casa, ma che non deve scalfire il morale di un gruppo conscio che la propria stagione si deciderà nelle prossime ore. La trasferta di Rapallo è stata, di fatto, il prologo al vero spartiacque del campionato. Sabato pomeriggio, tra le mura amiche della “Antonio Ferro” di Recco, il Bogliasco affronterà il Plebiscito Padova. E non si tratterà di una partita come le altre ma di un vero e proprio spareggio per il sesto posto: un successo permetterebbe alle biancazzurre di restare in piena corsa per l’accesso ai playoff, mentre un passo falso rischierebbe di chiudere definitivamente le porte della post-season.
“Sono molto deluso – afferma il tecnico Mario Sinatra – sapevamo di giocare in una vasca proibitiva per chiunque, dove nessuno probabilmente vincerà in questa stagione. Ma proprio per questo avevo detto alle ragazze di provare a divertirsi, non pensando al punteggio ma solo a fare le cose come chiedevo. E invece abbiamo fatto tutto l’opposto e non va bene. Quando si è un’agonistica devi affrontare ogni impegno con la bava alla bocca ma alcune di noi non l’hanno ancora capito. Ora proviamo a resettare questa brutta serata per concentrarci sulla sfida di sabato”.
TABELLINO
RAPALLO – BOGLIASCO 24-7
RAPALLO PN: H. Santapaola, N. Zanetta 3, P. Di Maria 3, S. Giustini 4, C. Marcialis, V. Bakoc 2, G. Galardi 2, B. Cabona 1, S. Willemsen 4, J. Vukovic, R. Bianconi 3, F. Co’, M. Forcina, B. Rosta, L. Bianco 2. All. L. Antonucci.
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 1, G. Bozzo 1, A. Banchi, K. Howarth, L. Virzi, E. Hardy 4, R. Rogondino, C. Paganuzzi, V. Santoro, M. Carpaneto, B. Bo 1, G. De Capitani, S. Bozzo, F. Lucignani. All. M. Sinatra.
Arbitri: Brasiliano e Piano
Note
Parziali: 7-2 4-2 4-1 9-2 Superiorità numeriche: Rapallo 5/12 + 4 rigori e Bogliasco 1/9 + un rigore. Uscite per limite di falli Lucignani e Paganuzzi (Bogliasco) e Cò (Rapallo) nel quarto tempo. Nel terzo tempo Cabona (Rapallo) fallisce un rigore (parato da Uccella). Spettatori 200 circa