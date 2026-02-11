RC Auto: nel 2025 prezzi in crescita del +2,7%, ma il risparmio è possibile

Il 2025 ha visto un incremento del prezzo medio dell’RC Auto pari al +2,7%, con un premio medio annuale di 469,86 euro. È quanto emerge dall’analisi condotta da Segugio.it, il portale leader in Italia per il confronto delle assicurazioni. Nonostante l’aumento, il risparmio medio ottenibile utilizzando un comparatore si è attestato al 52,2%.

L’andamento dei prezzi è stato caratterizzato da una crescita costante nei primi mesi dell’anno, con un picco massimo registrato a luglio (€493). Da agosto in poi, invece, si è osservata una lieve riduzione, fino a raggiungere un minimo di €477 a dicembre. Tuttavia, il livello medio dei premi rimane ancora elevato, rendendo fondamentale per i consumatori confrontare le offerte disponibili sul mercato.

