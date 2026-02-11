Rientra la crisi politica a Rapallo, il centrodestra si ricompatta: “La giunta Ricci va avanti”

Rapallo. “La giunta Ricci va avanti. I coordinatori regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, riuniti nel tardo pomeriggio, hanno raggiunto l’accordo per la prosecuzione dell’amministrazione di Rapallo nel segno dell’unità della coalizione di centrodestra, del rispetto dei cittadini che l’hanno votata e della responsabilità politica e civica”.

È quanto si legge nella nota unitaria arrivata nella serata di mercoledì e firmata dai coordinatori regionali Matteo Rosso (Fdi), Edoardo Rixi (Lega), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati)

