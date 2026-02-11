Si è spento l’ingegner Busoni, dg Sangiorgio Elettrodomestici e assessore con Rosaia

E’ venuto a mancare all’età di 88 anni l’ingegner Luciano Busoni, figura di spicco del mondo industriale e politico spezzino tra anni Ottanta e Novanta. A lui è indissolubilmente associata la vicenda della Sangiorgio Elettrodomestici, società in cui ha svolto una carriera di primo piano arrivando a esserne direttore generale. Ne visse il successo commerciale e il declino conseguente alla decisione di privatizzarla.

Uomo di sinistra, il suo impegno politico e l’amore per la sua città presero corpo nella partecipazione da assessore alla giunta di Lucio Rosaia che di fatto cambiò la storia della città con la pedonalizzazione del centro storico, la fondazione del Museo Lia, l’apertura ai grandi marchi della nautica della zona di Pagliari e altre intuizioni che tuttora caratterizzano la Spezia.

