Andrea Cerri è il nuovo direttore del Teatro Stabile di Bolzano

Andrea Cerri ritratto da Francesco Tassara

In data odierna il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Bolzano ha individuato Andrea Cerri come nuovo direttore dell’ente. Tra le venti candidature pervenute infatti il profilo del 41enne spezzino è risultato il più corrispondente a quanto richiesto dall’avviso di selezione. “Cerri – si legge in una nota – si distingue per una spiccata capacità di innovazione, una attenzione ai progetti culturali di ampio respiro e multidisciplinari, la ricerca di nuovi pubblici e la costruzione di una rete territoriale, nazionale e internazionale. Mostra – si legge ancora – un percorso attento all’attività produttiva e residenziale, alla gestione sana e in continua crescita delle strutture dirette e alla costruzione di relazioni istituzionali”. Il Cda, presieduto da Francesco Palermo e composto da Simonetta Nardin, Sergio Bonagura, Elena D’Addio e Ilaria Riccioni, si è avvalso della collaborazione di una Commissione di valutazione appositamente istituita e scelta per le qualificate competenze in campo amministrativo e gestionale nel settore culturale, composta da Marco Bernardi, Paolo Valerio, Sabrina Michielli, Marisa Giurdanella e Walter Zambaldi. Cerri, che succede a Walter Zambaldi, è attuale direttore artistico di Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione della Spezia, del Teatro degli Impavidi di Sarzana e presidente di Agis Liguria. Secondo il presidente dello Stabile di Bolzano Francesco Palermo “Ha l’esperienza richiesta per rivestire questo ruolo e la spinta propositiva per poter proseguire nei progetti gestiti dal Teatro Stabile di Bolzano nel percorso già tracciato e possibilmente rilanciarli”.

