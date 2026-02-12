In data odierna il Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Bolzano ha individuato Andrea Cerri come nuovo direttore dell’ente. Tra le venti candidature pervenute infatti il profilo del 41enne spezzino è risultato il più corrispondente a quanto richiesto dall’avviso di selezione. “Cerri – si legge in una nota – si distingue per una spiccata capacità di innovazione, una attenzione ai progetti culturali di ampio respiro e multidisciplinari, la ricerca di nuovi pubblici e la costruzione di una rete territoriale, nazionale e internazionale. Mostra – si legge ancora – un percorso attento all’attività produttiva e residenziale, alla gestione sana e in continua crescita delle strutture dirette e alla costruzione di relazioni istituzionali”. Il Cda, presieduto da Francesco Palermo e composto da Simonetta Nardin, Sergio Bonagura, Elena D’Addio e Ilaria Riccioni, si è avvalso della collaborazione di una Commissione di valutazione appositamente istituita e scelta per le qualificate competenze in campo amministrativo e gestionale nel settore culturale, composta da Marco Bernardi, Paolo Valerio, Sabrina Michielli, Marisa Giurdanella e Walter Zambaldi. Cerri, che succede a Walter Zambaldi, è attuale direttore artistico di Scarti Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione della Spezia, del Teatro degli Impavidi di Sarzana e presidente di Agis Liguria. Secondo il presidente dello Stabile di Bolzano Francesco Palermo “Ha l’esperienza richiesta per rivestire questo ruolo e la spinta propositiva per poter proseguire nei progetti gestiti dal Teatro Stabile di Bolzano nel percorso già tracciato e possibilmente rilanciarli”.

L’articolo Andrea Cerri è il nuovo direttore del Teatro Stabile di Bolzano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com