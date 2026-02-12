Brugnato, nel fine settimana il Campionato italiano di rafting

Sabato 14 e domenica 15 febbraio le acque brugnatesi del fiume Vara tornano a ospitare il Campionato italiano di rafting (alla 39ma edizione). In programma gare nazionali di discesa classica e testa a testa (RX sperimentale) per tutte le categorie rafting e packraft. La competizione è indetta dalla Federazione Italiana Rafting e organizzata da Centrosportavventura A.S.D. Questo il programma:

Sabato 14 febbraio – Gara Discesa Classica

Ore 10.00 – ritrovo per assegnazione pettorali presso sede di Centrosportavventura A.S.D. – Brugnato (SP) – uscita autostrada

Ore 10,30 – Consiglio di gara presso sede di Centrosportavventura A.S.D. – Brugnato (SP) – uscita autostrada

Ore 12,00 – partenza Discesa Classica Rafting

Tratto di gara Rafting: Cà di Vara – Brugnato, (lunghezza percorso mt. 4.800 circa) – difficoltà II° grado con 1

passaggio di III° grado

Ore 14,30 — partenza Discesa Classica Packaraft

Tratto di gara Packaraft : Brugnato – Ponte di Ramello (lunghezza percorso mt. 4.000 circa II° grado

