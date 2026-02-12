Fermato per un controllo minaccia gli agenti con una pietra e poi devasta l’auto della polizia locale: denunciato

Finale Ligure. Reagisce durante un controllo delle forze dell’ordine e devasta un’auto della polizia locale. È successo a Finale Ligure quando un equipaggio della polizia locale è intervenuta a supporto di una pattuglia dei carabinieri, impegnata nel controllo di una persona che in precedenza aveva infastidito alcuni passanti.

Da subito l’individuo ha manifestato insofferenza verso l’azione delle forze dell’ordine, fino a mostrare agli agenti, con fare minaccioso, una grossa pietra che portava con sé. A quel punto l’uomo, di nazionalità straniera e privo di documenti d’identità, è invitato a salire sull’auto della polizia locale intervenuta sul posto per raggiungere gli uffici e svolgere ulteriori accertamenti.

