Frana in Aurelia, un’ora di stop ai treni e case evacuate per far brillare il “masso ciclopico”

Arenzano. È confermata per venerdì intorno alle 13.30 l’esplosione controllata per staccare dalla parete rocciosa il masso (che Anas definisce “ciclopico”) nella zona della frana sull’Aurelia tra Vesima e Arenzano. Un’operazione delicata, necessaria per mettere in sicurezza l’area, che vedrà un importante dispiegamento di forze e una serie di divieti e misure straordinarie.

Dal punto di vista della mobilità l’unica conseguenza di rilievo sarà la sospensione della circolazione ferroviaria per circa un’ora tra le stazioni di Genova Voltri e Cogoleto. La finestra comunicata da Rfi va dalle 12.00 alle 15.45.

