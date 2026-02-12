Lavagna: “Marcia indietro della maggioranza, Lapetina e Piazze restano in Consiglio”

Da Claudio Lapetina, “Lavagna insieme”

Il Consiglio comunale del 11 febbraio ha trattato 17 ordini del giorno ma raggruppabili in sole 3 aree principali:

1) Avanti Tutta con le tasse e aliquote Comunali al massimo perchè perdura il dissesto economico del Comune ormai da 7 anni e ciò comporta grave danno per tutti i Lavagnesi.

2) Bocciata la nostra Mozione che chiedeva , per singolo Consigliere, la possibilità di devolvere il gettone di presenza a favore di progetti giovanili e sociali , motivando la rinuncia dicendo che i Consiglieri autonomamente faranno donazioni (in barba alla politica di trasparenza che dovrebbe illuminare ogni Comune).

3) Approvazione della delibera che dichiara l’ inconsistenza della presunta incompatibilità mia e del Consigliere Piazze, che pertanto restiamo in Consiglio.

Questo ultimo atto per mettere fine alla squallida vicenda che ha visto

l’ Amministrazione comunale , ieri , fare marcia indietro su una questione che non sarebbe neanche nata se fosse stato usato buon senso e onestà morale. Hanno anche bocciato i tre emendamenti che volevano portare onestà interpretativa.

