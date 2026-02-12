COMMENTA
Lavagna: “Marcia indietro della maggioranza, Lapetina e Piazze restano in Consiglio”

Claudio Lapetina

Da Claudio Lapetina, “Lavagna insieme”

Il Consiglio comunale del 11 febbraio ha trattato 17 ordini del giorno ma raggruppabili in sole 3 aree principali:
1) Avanti Tutta con le tasse e  aliquote Comunali al massimo perchè perdura il dissesto economico del Comune ormai da 7 anni e ciò comporta grave danno per tutti i Lavagnesi.
2) Bocciata  la nostra Mozione che chiedeva , per singolo Consigliere, la possibilità di devolvere  il gettone di presenza a favore di progetti giovanili e sociali ,  motivando la rinuncia  dicendo che i Consiglieri autonomamente faranno donazioni (in barba alla politica di trasparenza   che dovrebbe illuminare ogni Comune).
3) Approvazione della delibera che  dichiara l’ inconsistenza della presunta incompatibilità mia e del  Consigliere Piazze, che pertanto restiamo  in Consiglio.
Questo ultimo atto per mettere fine alla squallida vicenda che ha visto
l’ Amministrazione comunale  , ieri ,  fare marcia indietro su una questione che non sarebbe neanche nata se fosse stato usato buon senso e onestà morale.  Hanno anche bocciato i tre emendamenti che volevano portare onestà interpretativa.

