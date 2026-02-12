Modifiche agli orari dei treni e pendolari liguri in rivolta, Scajola tuona: “Imposizioni intollerabili”

Genova. Pendolari sul piede di guerra in Liguria e la Regione va a muso duro contro Trenitalia. La pietra dello scandalo sono le modifiche agli orari delle Frecce in vigore dal 2 marzo al 30 aprile a causa dei cantieri programmati sulla linea. Novità che complicheranno la vita a chi si sposta in treno tra Genova e il Levante ligure e che – stando alle lamentele dell’assessore Marco Scajola – non erano state comunicate dall’azienda alle istituzioni del territorio.

Nel dettaglio, secondo quanto segnalato proprio dalle associazioni dei pendolari, il Frecciabianca delle 5.14 partirà da Brignole alle 4.57. Ma soprattutto quello delle 6.52 verrà posticipato alle 7.23, mentre il Frecciargento delle 7.12 verrà anticipato e prenderà esattamente il suo posto. In questo modo i pendolari non potranno usufruirne con la carta Tutto Treno e saranno costretti ad anticipare la sveglia di un’ora se vorranno arrivare in tempo a destinazione.

» leggi tutto su www.genova24.it