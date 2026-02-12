Parco eolico a Ferriere e Santo Stefano d’Aveto, l’interrogazione in Parlamento: “Incompatibile, governo cosa vuole fare?”

Genova. Sbarca in Parlamento il progetto del maxi parco eolico Ferriere, che interesserà, oltre al territorio del comune piacentino anche un vasto territorio del comune di Santo Stefano d’Aveto, con pesanti ripercussioni paesaggistiche per tutto il comprensorio montano a cavallo tra la Val D’Aveto e la Val Nure.

I deputati del Partito Democratico Valentina Ghio, Alberto Pandolfo e Luca Pastorino hanno infatti depositato una interrogazione a risposta in commissione per conoscere le intenzioni del governo in merito al progetto che, come raccontato da Genova24, ha già incontrato la decisa opposizione dei territori.

