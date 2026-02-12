Scolmatore, infuria la polemica. Pd: “Ritardi e assenza di regia politica”. Vince Liguria: “Allarmismi inutili”

Genova. Continua ad ardere il fuoco della polemica sulle tempistiche della realizzazione dello scolmatore del Bisagno, oggetto questa mattina di una commissione itinerante del Consiglio Regionale.

Aspre le critiche del Partito Democratico a margine dell’incontro: “La situazione che abbiamo trovato ci desta particolare preoccupazione, perché lo scolmatore è la più importante opera di messa in sicurezza idraulica della nostra regione e un’infrastruttura necessaria per la tutela del territorio, ma è sommersa dai ritardi – hanno dichiarato i consiglieri regionali dem Sanna, Piccardo, D’Angelo e Romeo che oggi hanno partecipato al sopralluogo – Dal taglio del nastro della talpa avvenuto a novembre, l’avanzamento è stato di appena 200 metri rispetto ai 6 chilometri di scavo totali previsti: in quattro mesi solo 200 metri, ben lontani dai 20 metri al giorno indicati dal cronoprogramma. Si parla di pieno regime futuro, ma quando verrà raggiunto nessuno lo sa. Nel frattempo i ritardi si accumulano e a pagarne le conseguenze sono i cittadini e gli abitanti della Valbisagno non solo in termini di sicurezza, ma anche di gestione del cantiere”.

