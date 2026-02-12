Sestri – Pieve Ligure: due persone decedute per crisi cardiache

La cronaca non registra in genere le decine di interventi che il 118 e le pubbliche assistenze compiono ogni giorno, spesso con l’aiuto dei vigili del fuoco per cadute di persone in casa, in strada, per incidenti stradali che si risolvono con lievi danni per le persone infortunate. Tanto meno la cronaca registra le persone assistite per crisi cardiologiche che si registrano ogni giorno anche nel nostro territorio in numero consistente. Oggi nel nostro Levante, dalla mezzanotte alle 19 si sono verificato dieci soccorsi, alcuni per tachicardie o fibrillazione, altre per infarti. Tra i pazienti persone giovani.

Oggi ci sono anche due decessi per crisi cardiache. Nella primissima mattinata una donna di 79 anni è morta a Pieve Ligure dove è stato inutile l’intervento del medico del 118 e e dei militi della Croce Verde di Boagliasco. Stessa cosa a Sestri Levante dove la vittima è una persona di 65 anni; alle 9 circa l’intervento di “India 40” con l’infermiere, dei militi della Croce Verde e del medico del 118 che ha constatao il decesso.

