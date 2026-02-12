Sfilata, Banda Baracca, pentolaccia: festa di carnevale domenica a Deiva Marina

Festa di carnevale domenica 15 febbraio a Deiva Marina con sfilata con i carri a partire dalle 14 con i carri e Banda Baracca. A chiudere la giornata la pentolaccia per tutti i bambini. Per partecipare all’evento è necessario compilare i moduli disponibili presso l’ufficio della Pro Loco, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 fatta eccezione per il martedì, oppure inoltrare una richiesta all’indirizzo email prolocodeivamarina@gmail.com. Iscrizioni aperte fino al 13 febbraio. Media partner dell’evento sarà “Rlv- La radio a colori”, con la presenza di Emiliano Diglio in giuria e con Emanuele Pietronave che presenterà la sfilata delle maschere.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com