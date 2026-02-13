Al via il Festival di Limes, Salis e Bucci: “È un momento critico e non possiamo ignorarlo”

Genova. Al via oggi la 13esima edizione del Festival di Limes, in programma a Genova dal 13 al 15 febbraio a Palazzo Ducale sul tema “L’Italia nella rivoluzione mondiale”, dedicato all’analisi dei principali fattori dell’attuale scenario geopolitico internazionale a partire dal punto di vista italiano.

“Tutte le volte che veniamo qui – ha detto il presidente ligure Marco Bucci, che ha portato un saluto – vediamo qualcosa che, da un lato, può farci preoccupare, ma dall’altro ci incoraggia rispetto a quello che può essere il nostro futuro. Il momento geopolitico è complesso e critico per tanti motivi. Noi genovesi e liguri però nella storia ci siamo sempre trovati al centro di grandi crisi e grandi problemi geopolitici e abbiamo sempre saputo interpretarli a nostro favore. Abbiamo sempre trovato il modo, nelle diverse situazioni, di crescere e dare opportunità a questa città e a tutto il territorio”.

