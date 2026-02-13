Celle, nasce il Comitato a sostegno del NO al referendum della giustizia

Celle Ligure. Si è costituito questo pomeriggio (13 febbraio) presso li locali della SMS di Celle Ligure il Comitato a sostegno del NO al referendum della giustizia del 22/23 marzo.

Nell’incontro l’avvocato Sergio Acquilino ha brevemente illustrato le ragioni per votare NO e respingere la modifica della Costituzione sulla magistratura approvata lo scorso autunno, evidenziando come “si tratti di una battaglia di civiltà giuridica e di difesa dei sacri principi dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, nell’interesse di tutti i cittadini”.

