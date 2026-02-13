Frana Lerici e smottamento San Terenzo, il punto in consiglio comunale

Da un lato la significativa frana che nei giorni scorsi ha colpito il borgo storico di Lerici, dall’altro il recente smottamento che ha interessato la falesia lungo la passeggiata a mare di San Terenzo, in prossimità del deposito canoe, sotto il castello: due temi sui quali stamani è stato fatto il punto nelle prime battute del Consiglio comunale lericino. Il sindaco Leonardo Paoletti, rispondendo alla richiesta di relazionare in merito alle due situazione formulata dal consigliere Bernardo Ratti, ha comunicato che, per quanto riguarda la frana staccatasi lungo Via Zanelli la settimana scorsa, Palazzo civico “ha provveduto a notificare le varie ordinanze alle singole proprietà e sta già procedendo, con lo studio Flow Ing, a fare tutti i rilievi del caso” e che “la frana è puntualmente monitorata e stiamo già pianificando gli interventi”, ricordando altresì l’avvenuto sopralluogo della Protezione civile regionale avvenuto nei giorni scorsi. “Il 24 febbraio saremo in Regione per definire con Protezione civile e Difesa del suolo tutti gli aspetti relativi all’intervento e ai vari eventuali finanziamenti che dovranno sostenerlo, un incontro dunque per avere quelle risposte che sono necessarie anche a livello di Regione – ha proseguito Paoletti -. Una volta chiariti questi aspetti procederemo con la massima velocità; abbiamo già preparato gli step base per poter partire con gli interventi necessari per liberare l’area pubblica interessata dai detriti e per la messa in sicurezza”. Quindi il punto su chi ha dovuto lasciare casa: “Stiamo provvedendo a sistemare gli sfollati, i nostri servizi sociali si sono già attivati e queste persone sono stati collocati in via d’urgenza presso degli alberghi; ora stiamo reperendo sistemazioni più stabili che speriamo durino il meno possibile; saremo presto in grado di dire a queste persone per quanto tempo non potranno utilizzare le loro abitazioni”, ha detto il sindaco, che ha infine aggiunto che “c’è una stretta collaborazione con la Regione e quindi riteniamo di poter risolvere tutte le tematiche alla base della soluzione dell’evento in brevissimo tempo”. Infine lo smottamento di San Terenzo: “C’è stata una prima caduta di un piccolo masso, per la quale siamo subito intervenuti chiudendo la zona. Poi c’è stato il disgaggio definitivo di tutta la parte pericolante”, ha detto Paoletti, parlando di “una situazione che verrà risolta in breve tempo”.

Quindi l’intervento del vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo. “Sulla frana di Via Zanelli sono in corso interlocuzioni importanti con il settore Protezione civile della Regione e con le proprietà dei terreni – ha detto il vice sindaco -. In questi giorni le condizioni meteo non sono state favorevoli allo svolgimento di verifiche più puntuali, ma i professionisti incaricati hanno comunque fatto delle verifiche, anche con rilevamenti tramite droni, per constatare che nelle due fasce laterali della lingua del versante c’è ancora del materiale instabile; quindi indubbiamente uno dei primi interventi da svolgere sarà la riduzione del carico sulle parti laterali, dove tra sono ancora presenti le reti poste nei primi anni 2000; l’area è infatti già stata interessata da un intervento di messa in sicurezza. La riduzione di questo carico permetterà di fare valutazioni ancora più specifiche per ridurre l’attuale rischio. Proprio in virtù di tale rischio è stata individuata un’area di rispetto e sono state fatte ordinanze di inagibilità dei fabbricati in essa compresi, ragione per la quale alcune persone hanno dovuto lasciare l’abitazione; le persone sfollate sono costantemente supportate anche per quel che riguarda la possibilità di entrare negli edifici a recuperare dei beni di prima necessità, in quanto è stato organizzato un serivizio con la collaborazione dei Vigili del fuoco, che fanno assistenza agli ingressi. Se nei prossimi giorni le condizioni meteo saranno buone, si procederà per andare a completare l’attività di verifica”. L’assessore è poi passato a San Terenzo, comunicando che in mattinata c’è stato un sopralluogo da parte dei professionisti incaricati “per definire le ultime parti da disgaggiare e quindi procedere poi all’emissione dell’ordinanza per la messa in sicurezza”. Nell’occasione Russo ha anche riferito che, sempre a San Terenzo, “è stata completata la messa in sicurezza del versante soprastante la volta della galleria tra Via Garibaldi e la spiaggia della Marinella, in seguito alla quale la prossima settimana partiranno i lavori per la rigenerazione dell’infrastruttura e la sua conseguente apertura al transito pedonale”.

