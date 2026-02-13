Piano-spiagge a Finale Ligure, con il PUD in regola ecco l’iter per le nuove gare

Finale Ligure si appresta a varare il nuovo piano-spiagge e procedere con l’istruttoria di pubblicazione dei bandi di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Elemento non di poco conto a vantaggio dell’amministrazione finalese, un PUD – Piano Utilizzo Demanio – già a norma rispetto all’applicazione della direttiva Bolkestein, ovvero un litorale che presenta un 60% di concessionari e un altro 40% di spiagge libere.
Il Comune attende il completamento della procedura peritale, stabilita dalla legge, per definire il quadro operativo necessario ad espletare gli avvisi: “Abbiamo fornito un pool di esperti che dovranno elaborare le analisi sulle concessioni, aspetto propedeutico alle stesse evidenze pubbliche” ha precisato l’assessore comunale al Demanio Umberto Luzi.