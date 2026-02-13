Remigrazione, il presidio di Cgil e Anpi: “Nessuno spazio a chi vuole cancellare i valori dell’antifascismo”

Genova. “Noi non possiamo permettere che il nostro Paese venga trascinato indietro da chi vuole riscrivere la storia e cancellare i valori dell’antifascismo. Sandro Pertini – e non a caso abbiamo scelto questa piazza oggi – diceva che dietro ogni articolo della Costituzione ci sono giovani morti per la resistenza. E noi siamo qui per difendere quella costituzione”. Igor Magni, segretario della Camera del Lavoro di Genova scalda il presidio di Anpi e Cgil convocato in risposta alla proposta di legge sulla Remigrazione, presentato da esponenti di movimenti di estrema destra che dopo essere stati respinti alla Camera dei deputati dai parlamentari del campo progressista, hanno scelto proprio Genova, città medaglia d’oro per la Resistenza, per lanciare pubblicamente la loro proposta di legge e avviare la raccolta firme.

“E’ indubbiamente una provocazione – dice Magni a Genova24 – che tra l’altro non risponde in nessun modo a quelle che sono le vere necessità delle persone, della gente comune, di quelli che invece vorrebbero che si parlasse di salario, che si parlasse di sanità, che si parlasse di lavoro sicuro, che si parlasse di casa, che si parlasse di sociale, che si parlasse di tutti questi temi che oggi, se non venissero portati all’onore delle cronache dal sindacato, da alcuni movimenti politici e da alcuni partiti, resterebbero dimenticati e subiti poi da lavoratrici e lavoratori italiani e stranieri”

