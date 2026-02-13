Remigrazione, tensione prima del convegno: scontro tra il presidente del Municipio e i vertici del comitato

Genova. Momenti di tensione nel pomeriggio davanti al Tower Hotel dell’aeroporto di Genova, sede del convegno organizzato dai movimenti di estrema destra – Casapound, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Brescian– arrivati in città per presentare la proposta di legge sulla remigrazione.

Poco prima dell’ingresso dei partecipanti, circa un centinaio, davanti all’albergo sono arrivati il presidente del Municipio Medio Ponente, Fabio Ceraudo e il consigliere comunale di Avs Massimo Romeo, che sono entrati per chiedere alla direzione di rifiutare la sala per il convegno, come è accaduto nel caso del Rex in Albaro, i cui titolari hanno scelto di non accogliere i militanti di estrema destra.

