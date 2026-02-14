Chiavari: Cossiga a Chiavari, è il 20 aprile 1991, alla Società Economica

Il 19 aprile 1991 il presidente della Repubblica Francesco Cossiga inaugura a Genova “Euromeriflora”. Il giorno successivo, il 20 aprile, è a Chiavari, in occasione della cerimonia celebrativa del 200° anniversario di fondazione della Società Economica (che in realtà ricorsero nel 1996).

La foto, durante il saluto di benvenuto del sindaco Renzo Repetto. Cossiga è seduto tra i parlamentari Paolo Emilio Taviani e Alfredo Biondi. In prima fila anche alcuni consiglieri regionali, il prefetto e il vescovo Daniele Ferrari. In piedi si notano i giornalisti Federico Canale, Enrico Alderotti e un giovanissimo Fabio Pozzo.