Due delitti nella Spezia del ’37 innesco del romanzo d’esordio di Stefano Bozza, il noir “L’ordine del silenzio, il peso della libertà”

Dopo una vita passata sul campo come cronista e alla guida di Uno Tv, Stefano Bozza ha deciso di prestare la sua penna alla narrativa, pubblicando il romanzo noir L’ordine del silenzio, il peso della libertà, sua opera d’esordio. “La trama si sviluppa nel 1937, partendo da due omicidi che squarciano la quiete apparente della Spezia. Protagonista è il commissario Nino De Rosa, un uomo che si ritrova a gestire una partita mortale legata a traffici di materiale bellico ‘fuori registro’ all’interno dell’Arsenale Militare”, leggiamo in una nota di presentazione del libro, disponibile su Amazon nelle versioni kindle e cartacea. “Bozza trasporta la sua capacità di analisi della realtà in una fiction storica tesa e vibrante – si legge ancora -, offrendo ai lettori uno spaccato inedito e affascinante della Liguria di fine anni Trenta”.

