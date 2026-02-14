Foce, Genova Antifascista torna in piazza. “Unica soluzione: chiudere i covi fascisti”. Martedì presidio a Tursi

Genova. “C’è un’unica soluzione ed è quella di chiudere i covi e le sedi dei fascisti“. Questo è in sintesi il messaggio che arriva dalle strade della Foce, dove questo pomeriggio un migliaio di persone hanno risposto all’appello di Genova Antifascista per manifestare ancora una volta contro la presenza della sede di Casapound in via Montevideo.

La manifestazione, partita intorno alle 17, si è svolta senza momenti di tensione, con un corteo che ha “circondato”, come di consueto, il locale dove il movimento di estrema destra da qualche anno ha la sede, partendo da piazza Alimonda, passando per piazza Tommaseo, via Pozzo, corso Gastaldi, la parte alta di via Montevideo per poi concludersi nuovamente in Alimonda. Il manifestanti, hanno poi proseguito verso piazza delle Americhe, dove si è sciolta formalmente la mobilitazione.

» leggi tutto su www.genova24.it