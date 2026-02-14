Gli inquilini di Via Parma 95 ad Arte: “Situazione di abbandono e incuria che mette a rischio incolumità. In mancanza di interventi concreti ci rivolgeremo alla Procura”

Gli inquilini del palazzo Arte di Via Parma 95 hanno inviato all’Agenzia regionale territoriale per l’edilizia della Spezia una “Diffida formale e reclamo per grave degrado e pericolo”. I dieci inquilini con il documento che hanno sottoscritto “denunciano formalmente una situazione di abbandono e incuria che mette a rischio l’incolumità dei condomini”, si legge nella diffida/reclamo, che tocca una serie di aspetti. Il primo è quello dell’ascensore: “L’impianto elevatore è totalmente fuori servizio dal 6 febbraio. Nonostate i ripetuti solleciti, nessun tecnico è intervenuto, nemmeno per una valutazione del guasto”, scrivono. Altro tema sono gli infissi: “In diversi piani le finestre delle scale sono rotte e bloccate in posizione aperta. Oltre a causare infiltrazioni, la presenza di vetri pericolanti e infissi instabili rappresenta un rischio gravissimo per i passanti e i residenti”, si legge ancora. I sottoscrittori aggiungono poi che “la luce dell’ingresso principale è fulminata da settimane, costringendo i residenti (tra cui anziani e disabili) a muoversi nel buio totale” e che “la ditta che sta eseguendo lavori nel palazzo lascia quotidianamente le scale sporche e piene di detriti” e, ancora, sostengono che “è stato più volte constatato che le maestranze usando l’ascensore condominiale in modo improprio, impiegandolo come montacarichi”, segnalando “ad Arte l’obbligo di vigilanza sull’operato della ditta”. Gli scriventi passano poi all’aspetto dell’accesso allo stabile: “Si segnala l’estrema fragilità del portone d’ingresso e della relativa serratura […] A ciò si aggiunge il guasto dei citofoni, il cui audio è inesistente”.

I condomini del palazzo spezzino parlano di una situazione che “configura una violazione degli obblighi di manutenzione e dei requisiti minimi di abitabilità e sicurezza” e di “profili di illiceità”, sostenendo che sussistano “una palese violazione del Dpr 162/99 sicurezza e manutenzione degli ascensori e dell’Art. 175 del Codice civile, che obbliga il locatore a mantenere l’immobile in stato da servire all’uso convenuto” e che “la presenza di vetri pericolanti e scale sporche viola inoltre le norme sulla salubrità e pubblica incolumità (Art. 677 Codice penale)”. E, aggiungono, “al di là degli obblighi di legge, desideriamo sottolineare che un simile comportamento da parte di un ente pubblico segnala una totale mancanza di rispetto verso le persone e la loro dignità”.

