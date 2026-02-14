La consigliera Baruzzo in visita al Canale Lunense

Ha preso il via dalla sede storica del Consorzio di Bonifica e Irrigazione Canale Lunense a Sarzana la serie di incontri istituzionali promossa dal Consorzio, con l’invito rivolto ai consiglieri regionali eletti in provincia della Spezia e ad altri rappresentanti istituzionali del territorio. La prima visita ha visto protagonista Carola Baruzzo, consigliera regionale del Partito democratico. Ad accoglierla, nella sala storica della Deputazione, la presidente Francesca Tonelli, il direttore Corrado Cozzani e il vicepresidente Lucio Petacchi. Tonelli ha fatto gli onori di casa consegnando a Baruzzo il volume del Consorzio Verso il futuro, che racconta storia, attività e prospettive dell’ente.

“Nel corso dell’incontro i rappresentanti del Consorzio, insieme a Baruzzo, hanno approfondito i temi dell’irrigazione e della bonifica, soffermandosi in particolare sul funzionamento delle idrovore, sull’ammodernamento delle linee irrigue e sui progetti per la realizzazione di laghetti come riserva idrica nei periodi di siccità – si legge in una nota dell’ente consortile -. Il Consorzio ha inoltre illustrato il progetto di contrasto ai rifiuti plastici avviato in sinergia con l’Autorità di Bacino dell’Appennino Settentrionale, insieme allo sviluppo della Ciclovia tirrenica e alla collaborazione con Provincia e Comuni per interventi di bonifica e manutenzione del verde. In questo contesto il Consorzio ha richiamato anche il ruolo delle attività di manutenzione sul fiume Magra e su alcuni torrenti, svolte per conto della Regione e di diversi Comuni del comprensorio, interventi che garantiscono la sicurezza del territorio e contribuiscono in modo concreto alla prevenzione e al contrasto del dissesto idrogeologico”.

