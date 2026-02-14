Rapallo: bouquet del sindaco ad Aonzo, Canale, Tumiati

Il fatto importante l’ingresso in Consiglio di Lisa Canale e Paola Daniela Tumiati che vi rientra dopo 32 anni; era stata consigliera nel primo mandato di Roberto Bagnasco. Alle due news entry, il sindaco Elisabetta Ricci ha consegnato un bouquet di fiori; stesso gesto alla vice Antonella Aonzo. Ad inizio seduta il presidente Mentore Campodonico ha ricordato i fatti che hanno portato al rimpasto della nuova giunta e alle dimissioni di Salvatore Alongi. Gaia Mainieri, febbricitante, unica presente dell’opposizione, ha elencato le situazioni di malessere della maggioranza, augurandosi che dopo il rimpasto l’amministrazione abbia una guida per disegnare la città del futuro. Ha quindi lasciato l’aula. Ha quindi preso la parola Franco Parodi che ha sottolineato come la Aonzo sia la persona ideale per svolgere il nuovo ruolo e che sarà capace anche di parlare alla città; ha polemizzato per l’assenza dell’opposizione; la stessa ha cosa ha fatto, ma con signorilità Paola Tumiati. Il sindaco Elisabetta Ricci ha detto di avere ricevuto moltissimi messaggi di persone che la invitavano a non mollare; ha accennato alle critiche che fanno male anche alla sua famiglia; ha ribadito che resta sindaco senza avere logiche di potere, che fare scelte è anche difficile ma lo fa con senso di responsabilità.

Dopo il saluto rivolto da Canale e Tumiati ai presenti, il Consiglio ha votato l’ingresso di Paola Tumiati nella prima commissione; Lisa Canale nella seconda, Franco Parodi nella terza e di Fabio Proietto in quella elettorale.

