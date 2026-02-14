Tristan und Isolde, applausi al Teatro Carlo Felice al debutto: le quasi 5 ore “volano”

Genova. Un debutto che è piaciuto molto al pubblico del Teatro Carlo Felice quello di Tristan und Isolde di Richard Wagner ieri sera, venerdì 13 febbraio. Nuovo allestimento dello stesso teatro che ha calato due assi dal punto di vista della direzione (il maestro Donato Renzetti) e della regia (Laurence Dale), con scene e costumi di Gary McCann, le luci cinematografiche di John Bishop e l’atmosfera dei video creati da Leandro Summo, un grande lavoro per l’orchestra e il coro.

Ingresso non convenzionale di Renzetti nei tre atti: niente saluto al pubblico, niente applausi iniziali con l’obiettivo di entrare subito nell’atmosfera della musica wagneriana. Fu un’innovazione per l’epoca: una partitura densa di cromatismo, che non dà tregua a chi ascolta, che lo mette in continuo confronto con le tematiche dell’opera e le emozioni che suscita. Una musica che è inquietudine, tensione, che suggerisce il tumulto interiore e come evolverà la storia di Tristan e Isolde, con quella e (und) carica di significato.

