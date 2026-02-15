Andrea Maffeo è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani Genova

Genova. Andrea Maffeo, 23 anni, di Genova, laureato in Scienze dell’Amministrazione e della Politica e studente di Relazioni Internazionali, è il nuovo coordinatore provinciale della Lega Giovani.

La nomina è stata ufficializzata dal coordinatore Regionale Andrea Bonfà, il quale afferma: “Ringrazio il coordinatore uscente Edoardo Di Cesare per l’impegno e il lavoro svolto fino a oggi. Allo stesso tempo, rivolgo i miei migliori auguri ad Andrea Maffeo per questo nuovo e importante incarico. Sono convinto che sia la persona più adatta per guidare e rafforzare il movimento giovanile sul territorio genovese. Ha già dimostrato, con entusiasmo e concretezza, di saper coinvolgere nuovi ragazzi e ragazze, impegnandosi sempre in prima persona per il bene del gruppo. Sono certo che, sotto la sua guida, la Lega Giovani Genova continuerà a crescere, diventando ancora più dinamica, partecipata e radicata sul territorio”.

» leggi tutto su www.genova24.it