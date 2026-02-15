Droni “non collaborativi”, la Marina Militare forma gli equipaggi a riconoscerli anche in porto

La guardia sulle navi si fa oggi con gli occhi al cielo. ​A bordo di Nave Duilio si è tenuta una conferenza a favore di tutto l’equipaggio “per incrementare la consapevolezza in merito alla diffusione sempre maggiore di droni impiegati per scopi militari o civili e la possibile minaccia che essi possono rappresentare per una nave ormeggiata in porto”. Ne dà notizia la stessa Marina Militare. Sono state inoltre analizzate le modalità di segnalazione in caso di avvistamento e di reazione qualora si verifichino condizioni tali da definire un drone “non collaborativo”.

Nave Duilio, nave di bandiera della prima divisione di stanza alla Spezia, e il suo equipaggio ne hanno già avuto esperienza durante le missioni in Mar Rosso per sorvegliare le rotte commerciali che portano al Canale di Suez. Rotte fondamentali per i porti italiani che rischierebbero di essere tagliati fuori, al pari di buona parte del resto del Mediterraneo, nel caso diventasse più sicura la circumnavigazione dell’Africa. Ma la formazione è intesa da mettere in pratica anche in porto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com