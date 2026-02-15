Il 50° Invernale del Tigullio si chiude nel segno di To Be, Sease, Ariarace e Mary Star of the Sea

Lavagna. To Be (ORC A-B), Sease (ORC C) e Mary Star of the Sea (Rating FIV). Ecco gli equipaggi vincitori al termine delle 13 prove del 50° Campionato Invernale del Tigullio, edizione speciale andata in scena da novembre (con lo speciale preambolo della Tigullio 50 Event) a metà febbraio. Ieri l’ultima prova, oggi lo stop a causa dell’assenza di vento.

“Il bilancio è molto positivo perché ci rendiamo conto che anno dopo anno questa manifestazione cresce in qualità e, oltre a registrare la conferma dei tradizionali partecipanti, vede nuovi innesti – afferma Franco Noceti, presidente del Comitato Circoli Velici del Tigullio – Desidero ringraziare tutti gli equipaggi per quanto fatto vedere in acqua, i membri del COL per il generoso impegno e i partner per l’attenzione riservata. Aggiungo che gli allenamenti del sabato mattina, realizzati con la collaborazione di Venti Sails, sono stati apprezzatissimi”.

» leggi tutto su www.genova24.it