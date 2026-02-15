La Uilm spezzina si ritrova a congresso: “Guardando il presente costruiamo il futuro”

Saranno le sale dell’NH Hotel a ospitare venerdì 20 febbraio il 17° Congresso della Uilm della Spezia, un appuntamento centrale per il sindacato metalmeccanico del territorio. Lo slogan scelto per l’assise, “Guardando il presente costruiamo il futuro”, sintetizza l’obiettivo della giornata: analizzare le sfide attuali del comparto industriale e delineare le strategie per i prossimi anni.

Il congresso prenderà il via alle 9.30 con l’inizio dei lavori. Alle 10 è prevista la relazione introduttiva di Graziano Leonardi, segretario generale della Uilm provinciale, che farà il punto sulla situazione del settore metalmeccanico locale, con particolare attenzione ai comparti della difesa, della subacquea, della meccanica e della nautica, ambiti strategici per l’economia spezzina. Alle 10.30 seguiranno gli interventi degli ospiti, mentre alle 11.30 si aprirà il dibattito, momento fondamentale di confronto tra delegati, iscritti e rappresentanti sindacali. Alle 12.30 è in programma l’intervento di Rocco Palombella, segretario Uil, Nazionale, che porterà il contributo e la visione della segreteria nazionale sulle prospettive del lavoro industriale in Italia.

