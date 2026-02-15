Lo Spezia analizza un’altra giornata nera. Si ragiona su Donadoni, lunedì di contatti con l’America

“Non sono discorsi che spettano al sottoscritto”. Dopo la sconfitta contro il Frosinone Roberto Donadoni rispondeva così a chi chiedeva sul suo futuro. L’allenatore ha confermato l’assoluta volontà di proseguire come tecnico dello Spezia, senza aver mai pensato all’ipotesi delle dimissioni, ma la scelta finale circa una sua conferma non spetta a lui. La palla passa quindi a Charlie Stillitano, che sin dalla fine della partita è rimasto in contatto con la dirigenza italiana.

Le riflessioni sono naturali, figlie di risultati che hanno affossato ancor di più la stagione dello Spezia. Quattro sconfitte nel 2026, dove lo Spezia ha vinto solo una volta, pareggiando due match: troppo poco, specie con un calendario che offriva diversi scontri diretti non sfruttati. Quello che verrà sarà un lunedì di riflessione, in via Melara ma anche nel cuore della Ram Holdings del patron Tom Roberts, che dagli Stati Uniti ha assistito alla partita. Ore di ragionamenti, che poi porteranno ad una decisione sul proseguimento di Donadoni sulla panchina bianca.

