Olimpiadi Milano-Cortina: il genovese Sommariva conquista l’argento

C’è anche un po’ di Liguria nel prestigioso medagliere che sta collezionando l’Italia in queste Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’unico atleta della regione presente nella compagine azzurra, lo snowboarder Lorenzo Sommariva, infatti, si è messo al collo il secondo metallo più prezioso. Genovese di nascita e valdostano d’adozione, Sommariva ha conquistato l’argento in coppia con una campionessa del calibro di Michela Moioli nello Snowboard cross misto a squadre Livigno. La coppia italiana ha chiuso dietro soltanto alla Gran Bretagna, mentre il bronzo se lo è aggiudicato la Francia.

