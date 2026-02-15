Quando il bronzo viaggia per posta: Visintin, Helsinki e il metallo che seppe attendere

La struttura è sempre la stessa, a pochi metri dall’Olympiastadion di Helsinki. La Messuhalli, il centro espositivo, ancora sede sportiva con palestre ma oggi luogo deputato a eventi più fieristici che agonistici. Qui, nell’estate del 1952, si disputavano gli incontri di boxe delle Olimpiadi estive finlandesi. Un’edizione importante, dove il pugilato italiano si piazza in posizione d’onore nel medagliere, alle spalle degli Stati Uniti nella classifica di specialità. Un oro, quello di Aureliano Bolognesi nei pesi leggeri; un argento, quello di Sergio Caprari nei pesi piuma; un bronzo, quello di Bruno Visintin nei pesi superleggeri. Visintin viene dalla Spezia e non ha ancora compiuto i vent’anni. È campione europeo e campione nazionale.

