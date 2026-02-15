Rally: Luca Pedersoli ed Anna Tomasi trionfano alla 12ª Ronde della Val Merula

Andora. La 12° Ronde della Val Merula è di Luca Pedersoli e Anna Tomasi. La coppia lombarda, alla prima partecipazione alla gara ligure, ha trionfato ad Andora a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2 gommata Pirelli ed ha agevolmente dominato sin dalle prime battute. Fondamentale è stato il distacco inflitto agli avversari sulla prima prova speciale, che ha poi permesso a Pedersoli di controllare in tutta tranquillità la concorrenza fino alla pedana di arrivo. Per il bresciano si tratta del secondo successo di fila in terra ligure nel giro di pochi mesi, dato che a fine novembre aveva trionfato alla Ronde Valli Imperiesi, a pochi chilometri di distanza.

Sul podio, ancora una volta al secondo posto dopo quello ottenuto nel 2025, Simone Miele in coppia con Luca Beltrame su Skoda Fabia RS (Bluthunder), che ha preceduto i locali Michele Guastavino e Laura Bottini (Racing For Genova), su Skoda Fabia Evo. Il lombardo ed il ligure hanno dato vita ad una bella lotta, con Guastavino ad occupare la seconda piazza nelle prime due prove speciali; sulla terza Miele ha poi allungato il passo, issandosi in seconda posizione per rimanervi fino al traguardo. In una assoluta senza troppi scossoni, proprio nel finale i finlandesi Korhola – Virtanen su Citroen C3 (Alma Racing) accusano una foratura e perdono molti minuti, lasciando così via libera nella top five ai locali Filippo Gerini e Luciano Campanella su Skoda Fabia (Turismotor’s), che hanno preceduto Simone Peruccio e Davide Cecchetto (Skoda Fabia RS – All Sport Mottarone). Tra le due ruote motrici la vittoria è andata alla Renault Clio R3 di Antonio Annovi e Tatiana Santini (Meteco), mentre il Gruppo N se lo sono aggiudicato Silvio Leporace ed Igor Olivieri su Subaru Impreza (Meteco).

