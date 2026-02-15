Rapallo, entrano le nuove consigliere e la sindaca Ricci rompe il silenzio

Rapallo. Si è svolta ieri sera la seduta del consiglio comunale di Rapallo durante la quale è stata deliberata la surroga dei nuovi consiglieri comunali Paola Daniela Tumiati e Lisa Canale.

Nel corso della seduta si è inoltre proceduto all’elezione dei nuovi componenti delle commissioni consiliari. La consigliera Paola Daniela Tumiati è stata designata quale componente della Prima Commissione consiliare, la consigliera Lisa Canale entrerà a far parte della Seconda Commissione mentre il consigliere Franco Parodi è stato eletto nella Terza Commissione.

